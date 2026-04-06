Genoa i convocati per la Juventus | De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium La lista

Il Genoa ha comunicato i giocatori convocati per la partita contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium. La lista comprende diversi calciatori, mentre tre elementi sono stati esclusi da De Rossi a causa di infortuni o altre ragioni. La sfida, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, si avvicina e si svolgerà nel rispetto delle norme stabilite. La formazione rossoblù si prepara ad affrontare il match con alcuni cambi rispetto alla trasferta precedente.

Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. Ecco dove potrebbe andare Como, Fabregas commenta lo 0-0 con l’Udinese: «Abbiamo avuto difficoltà, la squadra non mi è piaciuta in questo. Ho visto tanta gente sottotono!» Udinese, Runjaic dopo il pareggio col Como: «Contro di loro devi giocare con coraggio, è un punto meritato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, i convocati per la Juventus: De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La lista Convocati Genoa per la Roma, due rientri fondamentali per De Rossi: la lista completaElmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Bastoni Barcellona, Romano svela: «I... Juve Genoa, De Rossi rischia di perdere un titolarissimo per la sfida dell’Allianz Stadium. Di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Juve Genoa, mister Daniele De Rossi rischia di perdere un titolarissimo per la sfida in programma il giorno di Pasquetta. Temi più discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Genoa; Juventus-Genoa per tornare a vincere; Il Genoa scende in campo all’Allianz; Juventus-Genoa, il fortino Allianz e quel tabù rossoblù che dura da decenni: le ultime. Genoa, i convocati per la Juventus: De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La listaGenoa, i convocati per la Juventus: la lista di Daniele De Rossi per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26 all'Allianz Stadium ... calcionews24.com Convocati Juve-Genoa, la lista di Spalletti: la decisione su Holm, ci sono Vlahovic-Milik, Adzic outIl tecnico bianconero ha stilato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla sfida contro i rossoblù: i 24 presenti ... tuttosport.com ! Serie A Genoa Allianz Stadium 18:00 CEST #JuveGenoa Powered by Jeep facebook I convocati da mister Spalletti per la gara all’Allianz Stadium di questa sera #JuveGenoa Powered by @WhiteBit x.com