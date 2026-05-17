In un messaggio pubblicato online, la figlia di 13 anni dell’attrice ha condiviso le sue emozioni riguardo al matrimonio della madre. La ragazza ha descritto come sia stato uno dei momenti più intensi della sua vita, ricordando l’esperienza di accompagnare la madre all’altare. La pubblicazione mostra la gioia e l’affetto della giovane nei confronti dell’evento familiare. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito sui partecipanti o sulle circostanze del matrimonio.

«Accompagnarti all’altare è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita: mentre ti accompagnavo avevo i brividi e il cuore che batteva fortissimo, ma appena ho guardato i tuoi occhi mi sono calmata, perché dentro quel sorriso c’erano tutta la tua felicità e tutto l’amore che meriti. In ogni passo c’erano i nostri anni insieme, i sacrifici, le risate, i momenti difficili superati una accanto all’altra». Micaela Ramazzotti ha spostato il compagno in una cerimonia civile lontano dai riflettori in Umbria, officiata da Francesca Fagnani, conduttrice di Belve. La coppia, che ha reso pubblica la sua relazione nel 2023, si è conosciuta sul set di Felicità, film che segnò l’esordio alla regia dell’attrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La figlia di Micaela Ramazzotti: «Accompagnarti all’altare è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita»

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