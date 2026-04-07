Micaela Ramazzotti a Belve | Claudio è l’amore della mia vita La lite con Virzì al ristorante? Mi pento

Durante l'intervista a Belve, l'attrice ha parlato della sua relazione con il regista, definendolo l’amore della sua vita. Ha anche commentato un episodio di lite al ristorante con Virzì, affermando di esserne pentita. Inoltre, ha riferito che i premi ricevuti sono stati meritati al 100% e ha scherzato sul fatto che Virzì dovrebbe ringraziarla, poiché era la sua musa.