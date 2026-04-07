Micaela Ramazzotti a Belve | Claudio è l’amore della mia vita La lite con Virzì al ristorante? Mi pento
Durante l'intervista a Belve, l'attrice ha parlato della sua relazione con il regista, definendolo l’amore della sua vita. Ha anche commentato un episodio di lite al ristorante con Virzì, affermando di esserne pentita. Inoltre, ha riferito che i premi ricevuti sono stati meritati al 100% e ha scherzato sul fatto che Virzì dovrebbe ringraziarla, poiché era la sua musa.
Micaela Ramazzotti si è raccontata a Belve: “I premi? Meritati al 100%. Virzì mi deve ringraziare, ero la sua musa. Pentita per la lite al ristorante, ora sogno le nozze con Claudio, l’unico vero amore della vita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...
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Torna “Belve”: interviste dirette, senza filtri. In apertura Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma: tre storie diverse tra successo, fragilità e identità, messe alla prova nella sedia più scomoda della tv. #Belve #FrancescaFagnani #AmandaLear #Mica - facebook.com facebook