La festa di fine stagione 2025-2026 per lo Sci Club Aterno Pescara

Lo Sci Club Aterno Pescara ha organizzato la festa di fine stagione per il 2025-2026, evento che ha visto la partecipazione di oltre 800 soci, il numero più alto mai registrato nella storia del club. La festa celebra il successo di un anno ricco di attività e risultati, con numerosi atleti e appassionati che si sono ritrovati per condividere momenti di convivialità e passione per lo sci. La serata si è svolta con musica, premi e ricordi delle imprese sportive della stagione appena conclusa.

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