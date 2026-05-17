La festa di fine stagione 2025-2026 per lo Sci Club Aterno Pescara
Lo Sci Club Aterno Pescara ha organizzato la festa di fine stagione per il 2025-2026, evento che ha visto la partecipazione di oltre 800 soci, il numero più alto mai registrato nella storia del club. La festa celebra il successo di un anno ricco di attività e risultati, con numerosi atleti e appassionati che si sono ritrovati per condividere momenti di convivialità e passione per lo sci. La serata si è svolta con musica, premi e ricordi delle imprese sportive della stagione appena conclusa.
Festa di fine anno per lo Sci Club Aterno che segna un record storico nella stagione 2025-2026 con il superamento degli 800 soci.Raddoppiato il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno. “E’ un traguardo che ci riempie di orgoglio – commenta il presidente, Mattia Giansante, nel corso della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Festa di fine stagione 2024-2025
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Si chiude con un record storico la stagione 2025-2026 dello Sci Club Aterno Pescara, che supera gli 800 soci, raddoppiando il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno #Sport #Abruzzo - Facebook facebook