Lo sci club Posillipo vince il Trofeo Italo Kühne 2026
Lo sci club Posillipo si è aggiudicato il Trofeo Italo Kühne 2026, un riconoscimento assegnato durante il circuito MasterMind dedicato agli over 35. Il Challenge perpetuo, intitolato al giornalista sportivo e sciatore, è stato consegnato alla squadra che ha ottenuto i migliori risultati nel torneo. La manifestazione ha coinvolto diversi club, con la premiazione che si è svolta al termine delle competizioni.
Il Challenge perpetuo, intitolato al giornalista sportivo e sciatore, è stato assegnato alla migliore squadra del circuito MasterMind per over 35.. Napoli, 9 maggio 2026 – È stato consegnato oggi, durante un evento speciale con premiazione che si è tenuto a Sperlonga (LT), il trofeo Italo Kühne, intitolato al giornalista sportivo della Rai e appassionato sciatore scomparso nel 2001 e ormai giunto alla 25^ edizione. Il challenge perpetuo assegnato ogni anno al miglior club del circuito sciistico MasterMind riservato agli over 35, è stato vinto quest’anno dallo sci club Posillipo e ritorna nella bacheca di un sodalizio campano dopo 5 anni di assenza.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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