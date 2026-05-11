Lo sci club Posillipo vince il Trofeo Italo Kühne 2026

Lo sci club Posillipo si è aggiudicato il Trofeo Italo Kühne 2026, un riconoscimento assegnato durante il circuito MasterMind dedicato agli over 35. Il Challenge perpetuo, intitolato al giornalista sportivo e sciatore, è stato consegnato alla squadra che ha ottenuto i migliori risultati nel torneo. La manifestazione ha coinvolto diversi club, con la premiazione che si è svolta al termine delle competizioni.

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