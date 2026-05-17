Lo scorso venerdì si è verificato un cambiamento nel disciplinare che riguarda la produzione della Farina di castagne della Lunigiana Dop, un prodotto con una lunga storia nel territorio locale. La modifica riguarda le modalità di produzione e i criteri di certificazione, segnando un momento importante per la filiera e le aziende coinvolte. La giornata è stata definita storica da alcuni operatori del settore, che hanno assistito a questa novità nel contesto della tradizione locale.

Una giornata storica per il territorio e per la Farina di castagne della Lunigiana Dop lo scorso venerdì. Nella Biblioteca del Castello di Terrarossa riunione pubblica di accertamento dedicata alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della Dop,alla presenza dei rappresentanti di Ministero dell’Agricoltura e Regione, sindaci, produttori e operatori. L’obiettivo era aggiornare alcuni parametri del disciplinare che negli ultimi anni rischiavano di mettere in difficoltà la produzione, specie per cambiamenti climatici e nuove esigenze produttive. Tutte le richieste di modifica sono state accolte. C’erano i funzionari del Masaf... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La farina di castagne Dop. Modificato il disciplinare. Produzione, svolta storica

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Polpette con castagne e crema zucca.

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