Asiago Dop nel 2025 crescono produzione quotazioni e consumi

Nel 2025, la produzione di Asiago Dop ha registrato un aumento dell’8%. Le quotazioni sono salite e anche i consumi hanno mostrato una crescita rispetto all’anno precedente. Questi dati riguardano il settore caseario e sono stati comunicati in una nota ufficiale. L’analisi dei numeri indica un trend positivo per il formaggio Dop nel corso dell’ultimo anno.

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Roma, 8 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il 2025 si è chiuso con risultati di assoluto rilievo per l'Asiago Dop: crescita della produzione al +8.3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all'ingrosso e migliore performance di incremento dei consumi tra i formaggi Dop duri e semiduri sul mercato domestico, con un +4% a volume e +11,3% a valore. I risultati sono stati presentati nel corso dell'annuale Assemblea dei soci, svoltasi nella Basilica Palladiana di Vicenza, durante la quale il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha annunciato la proposta di avviare la prima azione sistemica di sviluppo condiviso del territorio, affidando alla tavola rotonda 'Ecosistema Dop 2040: Territorio, Talento, Turismo' il compito di aprire la riflessione su come tradurre questa visione in un percorso concreto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Asiago Dop, nel 2025 crescono produzione, quotazioni e consumi Notizie correlate Parmigiano Reggiano, nel 2025 crescono del 2.7% produzione e exportLa Dop è sempre più internazionale: la quota export supera la metà del totale (50,5%), con una crescita significativa nei mercati extra-UE (+4,2%) Il... Grana Padano DOP, consumi ed export in crescita All’estero va oltre il 50% della produzioneL’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano ha preso atto con tante soddisfazioni e qualche preoccupazione dei risultati raggiunti nel... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: TourDOP, il ciclo di seminari itineranti sulla Dop economy parte il 7 maggio da Venezia e Milano; Origin EU: Innocenzi (Consorzio Asiago) rieletto nel board - EFA News; Uila: calo fino al 30% delle semine di mais per la chiusura del stretto di Hormuz. Asiago Dop, nel 2025 crescono produzione, quotazioni e consumiRoma, 8 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il 2025 si è chiuso con risultati di assoluto rilievo per l’Asiago Dop: crescita della produzione al +8.3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all’ing ... lanuovasardegna.it Asiago Dop, crescono produzione, quotazioni e consumiIl 2025 si è chiuso con risultati di rilievo per l'Asiago Dop: crescita della produzione al +8.3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all'ingrosso e migliore performance di incremento dei ... ansa.it Alla tavola rotonda "Ecosistema DOP 2040" moderata da Flavio Innocenzi, Direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago interverranno: Nicola Vladimiro Ciccarelli, Alberto Mattiacci, Mauro Rosati e Matteo Zoppas. #AsiagoDOP x.com La versatilità di formaggio Asiago DOP prende forma anche nei piatti più essenziali, dove pochi ingredienti diventano espressione di equilibrio, tecnica e visione. È così che gli Chef JRE-Italia trasformano la materia prima in un racconto contemporaneo. Per q - facebook.com facebook