Il Pecorino Romano DOP sta vivendo un incremento nella produzione che ha portato a un record di forme realizzate, con oltre un milione di unità prodotte. Per realizzare questa quantità, si stimano circa 250 milioni di litri di latte necessari nelle aziende agricole. Nel frattempo, gli allevamenti italiani stanno affrontando le sfide dei dazi doganali statunitensi, adottando diverse strategie per mantenere i mercati esteri e sostenere la produzione.

? Punti chiave Quanti litri di latte servono per produrre oltre un milione di forme?. Come fanno gli allevamenti a resistere ai dazi doganali americani?. Chi sono i 25.000 lavoratori che sostengono questa filiera?. Perché il mercato statunitense assorbe la maggior parte della produzione?.? In Breve Oltre 8.500 allevamenti e 46 caseifici coinvolti nella filiera tra Sardegna, Lazio e Grosseto.. Produzione di 1,39 milioni di forme con 230 milioni di litri di latte impiegati.. Settore impiega 25.000 persone tra i 44 produttori attivi nei territori di origine.. Export verso USA al 61% e mercato UE al 25% con vendite nazionali +4,3%.. Oltre 1,39 milioni di forme di Pecorino Romano DOP sono state prodotte durante la campagna casearia 20242025, confermando la centralità di questo prodotto nell’ambito della fiera Tuttofood a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pecorino Romano DOP: record di produzione e boom verso gli USA

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