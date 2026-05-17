La stagione delle Fan Experience al circuito di Monza si apre con una novità: il Trenino dell’Autodromo, che sarà introdotto nel 2026. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore attrazione per gli appassionati, che potranno godere di un modo diverso per esplorare il circuito durante gli eventi. La Fanzone ha annunciato questa novità come parte delle iniziative previste per il prossimo anno, senza fornire dettagli aggiuntivi sui tempi o sul funzionamento del nuovo servizio.

Sarà il Trenino dell’Autodromo, novità assoluta del 2026, a inaugurare la nuova stagione delle Fan Experience al circuito di Monza. Un mezzo simbolico, pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta dei luoghi più iconici del Tempio della velocità: dalle leggendarie Sopraelevate ai punti più nascosti del tracciato. In alcune giornate speciali il trenino potrà persino accedere alla pista, offrendo un giro completo del circuito che ogni anno ospita il Formula 1 Gran Premio d’Italia. Il programma, attivo da oggi e distribuito su vari weekend fino a ottobre, animerà la Fanzone dell’ex Museo con attività pensate per un pubblico trasversale. Forte del successo del 2025, l’Autodromo ripropone l’area kids con mini quad elettrici e biciclette, il photo corner con la scritta “Monza Circuit“ e l’intrattenimento musicale con dj set. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fanzone aggiunge un regalo. C’è il Trenino dell’Autodromo

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