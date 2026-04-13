La Famiglia del bosco su Netflix? Aggiunge solo sofferenza la rabbia dell’avvocata sulle voci Così la madre festeggia il suo compleanno

Su Netflix non ci sarà un film sulla Famiglia nel bosco, come si era ipotizzato, poiché i membri coinvolti nella vicenda di Palmoli hanno chiarito di non voler partecipare. L’avvocata della famiglia ha commentato che l’idea del film aggiungerebbe solo sofferenza, mentre la madre ha festeggiato il suo compleanno senza alcuna intenzione di coinvolgimento. Nessuna autorizzazione è stata concessa per realizzare un’opera sulla vicenda, né per ottenere risarcimenti dallo Stato.

Non ci sarebbe alcun film all’orizzonte sulla Famiglia nel bosco, non almeno con l’autorizzazione dei protagonisti della vicenda di Palmoli, tutt’altro che interessati anche un eventuale risarcimento da pretendere dallo Stato italiano. È l’avvocata della famiglia del bosco, Danila Solinas, a mettere in chiaro la situazione dei suoi clienti, dopo giorni di voci e indiscrezioni. I Trevallion non avrebbero firmato alcun accordo con Netflix, come anticipato dalla Stampa, né avrebbero mai avviato trattative per cedere i diritti sulla loro storia. La rabbia dell’avvocata sulle voci. «Da giorni assistiamo alla falsa diffusione di notizie che non hanno altra finalità se non quella biecamente speculativa», scrive la legale, aggiungendo che le voci su un’eventuale azione di risarcimento sono ugualmente prive di fondamento.🔗 Leggi su Open.online Famiglia nel bosco, il consulente attacca i servizi sociali: "Scambia la sofferenza della madre per ostilità"“A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la... Famiglia del bosco, la Garante dell’Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre»Per la famiglia del bosco l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini...