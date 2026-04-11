Monza via libera ai 40 milioni | il nuovo volto dell’Autodromo

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato tre interventi urbanistici relativi all’Autodromo, autorizzando un progetto di ammodernamento del valore di 40 milioni di euro. Questa decisione riguarda lavori importanti che mirano a preservare la presenza della Formula 1 nel circuito, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2031. L’approvazione permette di avviare le operazioni di rinnovamento per il circuito storico.

Il Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera ai tre interventi urbanistici più sensibili che riguardano l’Autodromo, sbloccando un piano di ammodernamento da 40 milioni di euro fondamentale per garantire la permanenza della Formula 1 nel Tempio della velocità dal 2026 al 2031. La decisione, presa con un voto quasi unanime — segnato dall’unica divergenza del consigliere Piffer — autorizza le opere che richiedono deroghe al Piano di governo del territorio (Pgt), aprendo la strada a trasformazioni strutturali profonde per l’impianto storico inaugurato nel 1922. L’architettura del domani: tra efficienza energetica e nuovi spazi hospitality. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Monza, via libera ai 40 milioni: il nuovo volto dell’Autodromo

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