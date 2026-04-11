Monza via libera ai 40 milioni | il nuovo volto dell’Autodromo
Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato tre interventi urbanistici relativi all’Autodromo, autorizzando un progetto di ammodernamento del valore di 40 milioni di euro. Questa decisione riguarda lavori importanti che mirano a preservare la presenza della Formula 1 nel circuito, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2031. L’approvazione permette di avviare le operazioni di rinnovamento per il circuito storico.
Il Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera ai tre interventi urbanistici più sensibili che riguardano l’Autodromo, sbloccando un piano di ammodernamento da 40 milioni di euro fondamentale per garantire la permanenza della Formula 1 nel Tempio della velocità dal 2026 al 2031. La decisione, presa con un voto quasi unanime — segnato dall’unica divergenza del consigliere Piffer — autorizza le opere che richiedono deroghe al Piano di governo del territorio (Pgt), aprendo la strada a trasformazioni strutturali profonde per l’impianto storico inaugurato nel 1922. L’architettura del domani: tra efficienza energetica e nuovi spazi hospitality. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: La F1 ridisegna l’autodromo di Monza: dalle nuove tribune alla terrazza vip sulla pista, ecco i 5 progetti da 40 milioni di euro
Leggi anche: Il Comune di Monza dice sì al "nuovo" Autodromo
Temi più discussi: Rivoluzione in pista a Monza: via libera ai lavori che salvano il Gran Premio di Formula 1; F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromo; Monza, ok al nuovo Autodromo: via libera ai cantieri nel Tempio della velocità; Monza si rinnova: via libera ai lavori per la F1.
F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromoL’Autodromo Nazionale di Monza compie un passo decisivo verso il proprio futuro. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il via ... msn.com
Il futuro del Tempio della velocità. Un nuovo look per la Formula 1. Via libera al piano da 40 milioniDalla realizzazione dell’hospitality all’ultimo piano della palazzina box a sala stampa e direzione gara. Il consiglio comunale approva i tre delicati interventi che necessitavano di permessi in derog ... ilgiorno.it
ATP Challenger Monza, al via le semifinali: Bellucci unico azzurro rimasto x.com
MONZA, DELIBERA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’AUTODROMO: INTERVENTI TRA 2026 E 2027 Riportiamo virgolettato della pubblicazione odierna di Franco Nugnes su Motorsport.com: “Il Consiglio Comunale di Monza, nella seduta del 9 april - facebook.com facebook