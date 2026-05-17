la domenica al cinema quante proposte

Al Terminale oggi Le città di pianura, il film di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi vincitore di 8 David di Donatello (miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, montaggio, produttore, casting, canzone): alle 16.45 e alle 18.45. C’è anche Maborosi. I bagliori dell’anima, film d’esordio del maestro giapponese Hirokazu Kore’eda, premiato a Venezia nel 1995 (alle 21.15 in verosione originale), per la prima volta nelle sale italiane (foto). Da ricordare oggi l’ultimo appuntamento domenicale della prima parte della stagione con Cinefilante: alle 10.30 Facciamo la pace, una serie di cortometraggi sul tema della pace, per diffondere concetti come la gentilezza, l’accoglienza, la condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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