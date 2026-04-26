la domenica al cinema ecco le proposte

Oggi al Terminale Le Aquile della Repubblica del regista svedese Tarik Saleh, una fotografia dell’Egitto di oggi che intreccia commedia, intrigo politico e denuncia (21.15 v.o.) e Il caso 137 di Dominik Moll, ispirato ai fatti avvenuti nel dicembre del 2018 durante una protesta dei gilet gialli a Parigi, con una strepitosa Léa Drucker (nella foto), Premio Cesar 2026 come miglior attrice (16.30 e 18.45). Con Cinefilante alle 10.30 Animals. Tre film all’Eden, tutti con proiezioni alle 16, 18.15 e 21: La più piccola di Hafsia Herzi, con protagonista l’esordiente Nadia Melliti, vincitrice del Prix d’interprétation féminine a Cannes e del premio...🔗 Leggi su Lanazione.it

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