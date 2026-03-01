Domenica al museo oltre 260mila gli ingressi | ecco quante persone hanno visitato il Teatro Romano

Domenica si sono registrati più di 260.000 ingressi nei musei e nei parchi, con un afflusso record al Teatro Romano. L’affluenza ha coinvolto visitatori di tutte le età che hanno deciso di trascorrere la giornata all'aperto e tra le opere d’arte. L'evento ha visto un numero significativo di persone entrare nei luoghi culturali e di intrattenimento aperti durante il fine settimana.

Sono stati oltre 260mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo, iniziativa del ministero della Cultura che prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. Questi i primi dati provvisori fin qui pervenuti. Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 15.876; Reggia di Caserta 13.671; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 13.114; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 11.957; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 11.833; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11.