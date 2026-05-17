La dirigenza lo staff e la squadra della Tema Sinergie Faenza salutano Luigi Garelli

Oggi la Tema Sinergie Faenza comunica un saluto speciale a Luigi Garelli, membro dello staff e parte integrante della squadra. In questa occasione, si sottolinea che si tratta di un momento dedicato alle persone, piuttosto che al mondo dello sport, riconoscendo l’importanza degli incontri che hanno contribuito al percorso personale e professionale di ciascuno. La nota evidenzia come alcuni individui riescano a lasciare un’impronta significativa nel cammino di chi li incontra.

"Oggi non parliamo di basket, ma di uomini. Perché nella vita è necessario, e non sempre si ha la fortuna, di incontrare persone capaci di lasciare un segno profondo nel proprio percorso di crescita. Persone che condividono visione, organizzazione e strategia, accompagnandoci a diventare. 🔗 Leggi su Today.it

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