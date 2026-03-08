Basket la Tema Sinergie Faenza cerca punti a Pesaro nel posticipo di campionato

La Tema Sinergie Faenza affronta un impegno in trasferta contro la Consultinvest Loreto Pesaro nel posticipo di campionato di lunedì alle 21. La partita si gioca in orario serale, con la squadra di Faenza che cerca di ottenere punti importanti in trasferta. L'incontro si svolge in una cornice tradizionalmente dedicata ai match serali.

Insolito posticipo per la Tema Sinergie, di scena lunedì alle 21 in casa della Consultinvest Loreto Pesaro. I marchigiani sono ultimi in classifica insieme alla Virtus Imola e in piena lotta per la salvezza e si stanno facendo valere soprattutto in casa, dove hanno vinto le ultime due partite disputate. Il match si giocherà alla Palestra del Padiglione a Campanara, Zona Palafiera a Pesaro e sarà trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass. La doppia vittoria conquistata davanti al suo pubblico (contro Virtus Imola e Chiusi) ha rilanciato la Consultinvest Loreto Pesaro nella corsa ai play out per evitare l’ultimo posto che porterebbe alla retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Basket, serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno 66-86: Gabrovsek e Venucci spettacolari, i biancoblù ancora in vettaGrande prestazione degli uomini di Turchetto che, con una difesa rocciosa e una percentuale da tre spaziale, dominano al PalaCattani Prestazione da...

