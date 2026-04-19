La Tema Sinergie incappa in una serata no | Fabriano espugna Faenza

Nella serata di ieri, la squadra Tema Sinergie ha subito una sconfitta casalinga contro Fabriano. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno conquistato i due punti in palio. Ora, la squadra si prepara a disputare le ultime due partite della stagione regolare, con l’obiettivo di arrivare ottava in classifica.

Guardare avanti e dare il massimo nelle ultime due gare della stagione regolare per chiudere all’ottavo posto. La Tema Sinergie perde in casa con Fabriano (aggiudicatasi con pieno merito la vittoria) e non le mancano i rimpianti. L’115 da tre punti è solo il dato più evidente di una gara giocata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Basket, la Tema Sinergie Faenza cerca punti a Pesaro nel posticipo di campionatoInsolito posticipo per la Tema Sinergie, di scena lunedì alle 21 in casa della Consultinvest Loreto Pesaro. Contenuti di approfondimento La Tema Sinergie incappa in una serata no: Fabriano espugna FaenzaGuardare avanti e dare il massimo nelle ultime due gare della stagione regolare per chiudere all’ottavo posto. La Tema Sinergie perde in casa con Fabriano (aggiudicatasi con pieno merito la vittoria) ... ravennatoday.it Basket: Tema Sinergie ko in casa: Fabriano passa nel finale, pesa il blackout al tiroSerata amara per la Tema Sinergie, che cade sul parquet di casa contro la Ristopro Fabriano al termine di una gara combattuta ma segnata da troppi errori, soprattutto al tiro. Il 69-65 finale premia c ... ravennawebtv.it