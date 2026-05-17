La stagione del Napoli si è segnata negativamente con l’eliminazione in Champions League, un risultato che ha inflitto un colpo duro al club e all’allenatore Antonio Conte. La prova europea è stata considerata deludente e ha rappresentato un punto basso nel percorso stagionale. Questa eliminazione ha suscitato delusione tra i tifosi e all’interno della stessa squadra, lasciando un segno duraturo sulla seconda annata di Conte sulla panchina partenopea.

La pessima Champions resta la macchia indelebile sulla stagione del Napoli, sulla seconda stagione azzurra di Antonio Conte. Arrivare trentesimi nel girone su trentasei è un’onta, una figuraccia che resta lì e non va via. Il Napoli aveva tutte le possibilità per passare il turno. Basti ricordare la partita di Copenaghen: con un gol di vantaggio e un uomo in più, gli azzurri si fecero rimontare e persero l’accesso agli spareggi. Ma non fu l’unica serata ingloriosa. Il 6-2 subito in casa del Psv Eindhoven, peraltro dopo essere andati in vantaggio. Lo 0-0 casalingo contro l’Eintracht Francoforte. Ma anche la mediocre prestazione nella sconfitta in casa del Benfica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La deludente Champions ha ferito più Conte che il Napoli

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Antonio Conte en la Champions League

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