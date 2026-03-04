Ferrara | Il Napoli si qualificherà per la Champions è l’unica che ha avuto un andamento più regolare in campionato

Ciro Ferrara ha commentato la corsa al campionato, affermando che il Napoli ha più probabilità di qualificarsi per la Champions League, poiché ha mantenuto un andamento più regolare rispetto alle altre squadre. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante l’inaugurazione di un evento organizzato da Ea Sports e dalla Lega Calcio Serie A. Ferrara ha parlato ai presenti senza approfondimenti o analisi dettagliate.

Ciro Ferrara, protagonista a margine dell’inaugurazione, da parte di Ea Sports e Lega Calcio Serie A del nuovo campo dell’oratorio di Santa Maria Ausiliatrice a Milano, ha parlato di come vede la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, di fatto, limitata a una sola posizione di classifica, il quarto posto: «Il Napoli per me si qualificherà, sta ritrovando dei giocatori importanti ed è l’unica, escluse Inter e Milan, che ha avuto un andamento più regolare nel corso del campionato». Leggi anche: Cassano: “Se il Napoli va in Champions la stagione sarà un capolavoro. Solo invidiosi e incompetenti parleranno di fallimento” La Juve e Spalletti «Tra Juve e Spalletti non c’è bisogno che nessuno dei due faccia il passo di convincere l’altro, è la soluzione giusta per il prossimo anno». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ferrara parla della corsa al tricolore: «Inter più forte del Napoli, ma il campionato…»di Redazione Inter News 24Ciro Ferrara ha parlato della corsa scudetto, dicendo chiaramente che l’Inter è più forte del Napoli.

