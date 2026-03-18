La UEFA ha reso pubblici i nuovi coefficienti che determinano il ranking ufficiale delle squadre per i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Dopo la recente prestazione in Champions, il Napoli scende al 33º posto nella classifica generale. La posizione riflette i risultati ottenuti nelle competizioni europee e viene aggiornata periodicamente. La classifica viene utilizzata per definire le teste di serie nei vari sorteggi.

La Uefa ha pubblicato i nuovi coefficienti che stabiliscono il ranking ufficiale utile a decretare le teste di serie nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Dopo l’eliminazione dalla fase a girone della Champions League, il Napoli è crollato al 33esimo posto. La classifica attuale vede al momento l’Inter al terzo posto e prima tra le squadre italiane, mentre il Napoli è alle spalle di Roma (13°), Atalanta (15°), Milan (30°), Fiorentina (26°) e Juventus (22°), tutte più avanti degli azzurri. A dicembre il Napoli era 30esimo nella classifica Uefa. Leggi anche: Conte lancia l’allarme: “Sto bene a Napoli, ma bisogna valutare se è giusto andare avanti con questo progetto” Dopo le gare di oggi le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions sono Sporting, PSG, Real Madrid e Arsenal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ranking Uefa, dopo la deludente prestazione in Champions il Napoli crolla al 33esimo posto

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