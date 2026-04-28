Riccardo scomparso da giorni ora la decisione drastica | l’annuncio appena arrivato

Dopo giorni di assenza, la famiglia ha deciso di adottare una misura estrema per ritrovare una persona scomparsa. Le autorità hanno avviato le procedure previste dalla legge, coinvolgendo le forze dell’ordine e attivando tutte le risorse disponibili. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre gli investigatori lavorano per chiarire le circostanze della sparizione. La comunità attende aggiornamenti ufficiali in merito alle prossime mosse.

C’è un’attesa che non si misura in giorni, ma in silenzi. Un tempo sospeso che scorre senza dare risposte, fatto di notti insonni e speranze che resistono nonostante tutto. Ora, quel vuoto diventa concreto. E dentro quel vuoto si concentra tutto: paura, speranza, verità. La Regione Marche ha autorizzato oggi, martedì 28 aprile, lo svuotamento della diga del Furlo per proseguire le ricerche di Riccardo Branchini, scomparso nell’ottobre 2024 ad Acqualagna. Lo svuotamento della diga. L’operazione, attesa da mesi dalla famiglia, prevede: lo stop alla produzione energetica da parte di Enel Green Power. il deflusso di circa 450mila metri cubi di acqua.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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