Calcio serie C il Grifo entra in una fase di stallo Riccardo Gaucci | Ci è stato chiesto di attendere due settimane per decidere

Da perugiatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia di serie C si trova in una fase di stallo, con il club che ha ricevuto una richiesta di attendere due settimane prima di prendere decisioni definitive. Riccardo Gaucci, alla guida della società, ha spiegato che questa pausa è stata comunicata dopo aver tentato di risollevare le sorti della squadra, che dopo dieci partite si trovava in una posizione difficile. Questa è la prima volta in oltre vent’anni che Gaucci torna con l’obiettivo di salvare il club.

Dopo più di vent'anni è tornato con un'unica missione: salvare il Perugia. Già, perchè dopo dieci turni l'impresa appariva disperata. Invece, con la grande perseveranza che lo contraddistingue e con l'aiuto di Giovanni Tedesco, Riccardo Gaucci ce l'ha fatta. La domanda più ricorrente subito dopo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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