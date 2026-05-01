Calcio serie C il Grifo entra in una fase di stallo Riccardo Gaucci | Ci è stato chiesto di attendere due settimane per decidere

Il Perugia di serie C si trova in una fase di stallo, con il club che ha ricevuto una richiesta di attendere due settimane prima di prendere decisioni definitive. Riccardo Gaucci, alla guida della società, ha spiegato che questa pausa è stata comunicata dopo aver tentato di risollevare le sorti della squadra, che dopo dieci partite si trovava in una posizione difficile. Questa è la prima volta in oltre vent’anni che Gaucci torna con l’obiettivo di salvare il club.

Dopo più di vent'anni è tornato con un'unica missione: salvare il Perugia. Già, perchè dopo dieci turni l'impresa appariva disperata. Invece, con la grande perseveranza che lo contraddistingue e con l'aiuto di Giovanni Tedesco, Riccardo Gaucci ce l'ha fatta. La domanda più ricorrente subito dopo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C, la classifica non dovrebbe essere stravolta. Gaucci tiene il Grifo sulla corda Calcio serie C, manca poco alla salvezza del Grifo ma nel weekend di Pasqua ci sarà una nuova grande occasioneI biancorossi ospiteranno sabato prossimo la Juventus Next Gen la cui posizione in classifica sembra già definita. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio serie C, in casa Perugia si va verso un riassetto societario. La decisione su Tedesco è attesa non prima di metà maggio; Grifo, Tozzuolo ha rinnovato. Gaucci domani a L’Anticipo; Grifo tra salvezza e futuro: centrare la salvezza per poi ripartire da Gaucci; Walter Novellino: A Napoli una notte mi chiamò Ferlaino: vai a recuperare Matuzalem in discoteca. Calcio serie C, il Grifo entra in una fase di stallo. Riccardo Gaucci: Ci è stato chiesto di attendere due settimane per decidereIl consulente dell'area tecnica, ospite ad Umbria TV, ha parlato a trecentosessanta gradi di questa sua esperienza. Sui giocatori: Abbiamo le idee chiare, Tozzuolo ha rinnovato ... perugiatoday.it Calcio serie C, per il Perugia al via la settimana più importante. Da valutare alcune situazioni in difesaSi è ripreso a lavorare oggi pomeriggio in vista della decisiva sfida di domenica prossima a Forlì. Angella e Stramaccioni tengono sulle spine Tedesco ... today.it Catanista Redazione. . Ascoltate il Presidente Riccardo Gaucci ai microfoni di Catanista Il cambio tecnico paragonato alla scelta sul duo Pellegrino-Graziani e le sensazioni sull’investimento di Pelligra e sul bilancio di fine anno… - facebook.com facebook