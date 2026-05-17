La Cremonese passa a Udine e spera ancora

La Cremonese ha vinto in trasferta contro l'Udinese nella 37ª giornata di Serie A, grazie a un gol di Vardy segnato all'inizio del match. La squadra lombarda spera ancora di evitare la retrocessione, mentre l'Udinese ha tentato di reagire senza riuscire a pareggiare. La partita si è svolta senza ulteriori reti, confermando il risultato a favore dei visitatori. Dopo questa vittoria, la Cremonese si trova in una posizione che mantiene aperte le possibilità di salvezza.

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Decisivo il gol di Vardy in apertura UDINE - La Cremonese batte l'Udinese nella gara valida per la 37^ partita di Serie A e crede ancora nella salvezza. Un gol di Vardy, il secondo consecutivo dopo quello al Pisa, rilancia le speranze della squadra di Giampaolo, che rimane in diciottesima posizione, ma resta agganciata al Lecce vincitore all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Sassuolo. La Cremonese si spinge subito in avanti e al 9' trova la rete del vantaggio. L'Udinese sbaglia l'uscita, la palla arriva a Bonazzoli che calcia in porta: Okoye respinge, ma non può fare nulla sulla ribattuta di Vardy. Gli ospiti si fanno vedere più volte nell'area friulana, andando vicini al raddoppio in due occasioni con Maleh, che al 25' vede la sua conclusione respinta da Okoye. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Cremonese passa a Udine e spera ancora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Udine regola Cantù e spera nei playoff. Napoli ribalta Trento grazie a un super terzo quartoNegli anticipi della 28esima giornata Lba Udine regola Cantù senza troppa fatica (Christon 20) e tiene aperta la porta dei playoff mentre per i... La Cremonese si mette nei guai, il Bologna passa 2-1AGI - Il Bologna vince 2-1 in trasferta contro la Cremonese e si riprende l'ottavo posto in classifica, scavalcando la Lazio. SERIE A | Il Cagliari batte 2-1 il Torino ed e salvo. Il Lecce vince in casa del Sassuolo. La Cremonese passa a Udine. #ANSA x.com La Cremonese passa a Udine e spera ancoraUDINE - La Cremonese batte l'Udinese nella gara valida per la 37^ partita di Serie A e crede ancora nella salvezza. Un gol di Vardy, il secondo consecutivo dopo quello al Pisa, rilancia le speranze de ... laprovinciacr.it Allegri alla conferenza: 70 punti non bastano. Dobbiamo prepararci per una partita seria. Abbiamo concesso gol che erano troppo facili nelle ultime partite, forse perché eravamo troppo ansiosi di vincere. Cardinale? Ha sottolineato il supporto del club e ha a reddit La Cremonese tiene accese le speranze salvezza vincendo a UdineUna rete di Vardy a inizio match permette alla Cremonese di espugnare Udine e di mantenere accesa la speranza salvezza: adesso gli uomini di Giampaolo dovranno affrontare un derby infuocato con il lan ... ansa.it