Nella 28esima giornata del campionato di pallacanestro, Udine ha battuto Cantù con un punteggio di 95-83, conquistando una vittoria importante per la corsa ai playoff. Nella stessa giornata, Napoli ha superato Trento grazie a un terzo quarto particolarmente efficace, riuscendo a ribaltare il risultato e ottenere la vittoria. Entrambe le partite si sono disputate negli anticipi del turno.

Negli anticipi della 28esima giornata Lba Udine regola Cantù senza troppa fatica (Christon 20) e tiene aperta la porta dei playoff mentre per i brianzoli (Ballo 16) senza Bortolani la salvezza è ancora tutta da conquistare. A Napoli è un parziale quasi irreale il 29-8 del terzo quarto con cui Doyle (26) e compagni ribaltano Trento escludendola, di fatto, e un po' a sorpresa, dalla corsa per la post season. Decisivo l'11-0 tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo: un parziale che regala il momentaneo massimo vantaggio per Udine (50-38), che poi dilaga nell’ultimo quarto trovando così la seconda vittoria nelle ultime sette, abbastanza per raccogliere la fiducia necessaria per combattere per l’ultimo posto playoff a due giornate dalla fine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udine regola Cantù e spera nei playoff. Napoli ribalta Trento grazie a un super terzo quarto

Notizie correlate

Volley, Trento regola Lubiana in Champions League e passerà dai playoff. Lavia, due set da titolareTrento ha sconfitto Lubiana per 3-1 (25-21; 25-17; 22-25; 25-23) e ha infilato la quarta vittoria nella Champions League di volley maschile,...

Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoffDopo aver sconfitto la Virtus Bologna capolista, Reggio Emilia manda ko anche la Germani Brescia, seconda, espugnando il PalaLeonessa con autorità e...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: APU Old Wild West Udine - Acqua S.Bernardo Cantù, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26.

Cantù ko a Udine, salvezza ancora da conquistare: l'Apu sogna i playoffAl PalaCarnera, Udine batte per 95-83 la Pallacanestro Cantù. Grande prova dell'Apu che con la permanenza in LBA già in tasca, torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila e ... pianetabasket.com

Udine vs Cantù: diretta (54-50 con 4:30, 3Q)DIRETTA TESTUALE 3Q Live - Si riparte a Udine, arresto e tiro di Hickey che parte con un parziale, 48-38. Timeout De Raffaele, perché Chiozza si perde completamente Calzavara che ... pianetabasket.com