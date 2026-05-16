Il beach dress della Cooperativa bagnini di Cervia per salutare la partenza della nona tappa del Giro d' Italia

Domani, domenica 17 maggio, si svolgerà la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale, percorrendo 184 chilometri. La Cooperativa bagnini di Cervia ha preparato un “beach dress” speciale per celebrare l’evento e salutare i ciclisti che attraverseranno la città. L’atmosfera si concentra sull’attesa per il passaggio della carovana, che porterà nella località un grande afflusso di visitatori e appassionati di ciclismo.

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