Il beach dress della Cooperativa bagnini di Cervia per salutare la partenza della nona tappa del Giro d' Italia
Domani, domenica 17 maggio, si svolgerà la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale, percorrendo 184 chilometri. La Cooperativa bagnini di Cervia ha preparato un “beach dress” speciale per celebrare l’evento e salutare i ciclisti che attraverseranno la città. L’atmosfera si concentra sull’attesa per il passaggio della carovana, che porterà nella località un grande afflusso di visitatori e appassionati di ciclismo.
C’è tanta attesa domani, domenica 17 maggio, per la tappa Cervia - Corno alle Scale, nona tappa della 109° edizione del Giro 2026, 184 km con partenza da Cervia. Rosa e blu sono i colori scelti dalla Cooperativa bagnini di Cervia per il beach dress, cioè la scritta gigantesca che vede una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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