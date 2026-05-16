Il beach dress della Cooperativa bagnini di Cervia per salutare la partenza della nona tappa del Giro d' Italia

Da ravennatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, domenica 17 maggio, si svolgerà la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale, percorrendo 184 chilometri. La Cooperativa bagnini di Cervia ha preparato un “beach dress” speciale per celebrare l’evento e salutare i ciclisti che attraverseranno la città. L’atmosfera si concentra sull’attesa per il passaggio della carovana, che porterà nella località un grande afflusso di visitatori e appassionati di ciclismo.

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C’è tanta attesa domani, domenica 17 maggio, per la tappa Cervia - Corno alle Scale, nona tappa della 109° edizione del Giro 2026, 184 km con partenza da Cervia. Rosa e blu sono i colori scelti dalla Cooperativa bagnini di Cervia per il beach dress, cioè la scritta gigantesca che vede una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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