La ' città del sale' si tinge di rosa | tutti i preparativi e le modifiche alla viabilità a Cervia
A Cervia sono in corso i preparativi per la nona tappa del Giro d’Italia, prevista per domenica 17 maggio. La corsa attraverserà la città, nota come la 'città del sale', portando modifiche temporanee alla viabilità e allestimenti lungo il percorso. Le autorità hanno comunicato che alcune strade saranno chiuse o riorganizzate per consentire il passaggio della carovana, mentre le strutture di supporto si stanno sistemando per accogliere gli atleti e il pubblico.
A Cervia fervono i preparativi per Giro d’Italia che domenica 17 maggio renderà protagonista la ‘città del sale’ con la nona tappa della corsa rosa. L’allestimento dell’area di partenza in piazza Andrea Costa inizierà domani (sabato), dove la domenica mattina si raduneranno corridori, team e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Città in Rosa - 100 giorni al Giro d’Italia 02
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