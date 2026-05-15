La ' città del sale' si tinge di rosa | tutti i preparativi e le modifiche alla viabilità a Cervia

A Cervia sono in corso i preparativi per la nona tappa del Giro d’Italia, prevista per domenica 17 maggio. La corsa attraverserà la città, nota come la 'città del sale', portando modifiche temporanee alla viabilità e allestimenti lungo il percorso. Le autorità hanno comunicato che alcune strade saranno chiuse o riorganizzate per consentire il passaggio della carovana, mentre le strutture di supporto si stanno sistemando per accogliere gli atleti e il pubblico.

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