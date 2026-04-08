Nelle prossime settimane si svolgeranno negoziati a Islamabad che potrebbero determinare un cambiamento nelle condizioni di transito attraverso lo stretto di Hormuz, un punto chiave per il trasporto di petrolio e gas. Recentemente, ci sono state notizie sulla possibilità che il transito diventi a pagamento, una decisione che favorirebbe il regime iraniano. La questione è al centro di un dibattito internazionale e si attendono sviluppi concreti dopo le discussioni in programma.

Il reale punto di caduta si conoscerà solo nelle prossime settimane, a valle dei negoziati a Islamabad in partenza venerdì. Di certo c’è che, il giorno dopo l’ennesima clamorosa giravolta di Donald Trump a un’ora e mezza dall’ ultimatum oltre il quale aveva promesso di distruggere “un’intera civiltà”, per attraversare lo Stretto di Hormuz serve il permesso dell’Iran. Che, tra i dieci punti della proposta avanzata martedì, ha inserito anche l’ introduzione di una tariffa di transito destinata a finanziare la ricostruzione dopo gli attacchi di Usa e Israele. Il risultato di 39 giorni di guerra, dunque, è che il passaggio vitale per i transiti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disfatta di Trump su Hormuz: lo stretto cruciale per il transito di petrolio e gas diventa a pagamento per la gioia del regime iraniano

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Perché lo Stretto di Hormuz è cruciale per il petrolio mondialeAttraverso Hormuz transitano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, quasi un quinto del mercato globale.

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