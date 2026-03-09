Putin chiama Trump | L’avanzata russa spinga Kiev ai negoziati Mosca apre sul gas all’Europa Il tycoon | La guerra finirà presto

Al decimo giorno di guerra in Iran, il Cremlino e la Casa Bianca sono coinvolti in telefonate tra Vladimir Putin e Donald Trump. Putin invita a spingere Kiev ai negoziati, mentre Mosca annuncia aperture sul gas verso l’Europa. Trump dichiara che la guerra finirà presto. La comunicazione tra i due leader si svolge in un momento di tensione internazionale.

Al decimo giorno di guerra in Iran squillano i telefoni del Cremlino e della Casa Bianca: da una parte lo zar Vladimir Putin, dall’altra il presidente Donald Trump. Una chiamata di oltre un’ora, incentrata sul conflitto in Medio Oriente e sull’Ucraina. Con Mosca che manda un messaggio chiaro: «Il successo dell’avanzata delle truppe russe in Donbass dovrebbe incoraggiare Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati». Con l’implicita richiesta al tycoon di intensificare la pressione su Volodymir Zelensky, preoccupato dal rinvio del nuovo round di colloqui proprio per la crisi iraniana. Un fronte, quest’ultimo, su cui Mosca finora non si è esposta se non con appelli alla de-escalation e gli auguri alla nuova Guida Suprema con la promessa di «una partnership affidabile». 🔗 Leggi su Feedpress.me

