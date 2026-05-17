La Cia sostituisce la diplomazia in America Latina | la missione di Ratcliffe a L’Avana e le trattative a viso aperto
Recentemente, un alto funzionario dell’intelligence americana ha visitato l’isola accompagnato da una delegazione ufficiale. Si tratta di un incontro pubblico tra rappresentanti degli Stati Uniti e le autorità locali, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse comune. La visita segue una serie di trattative che hanno coinvolto diverse figure istituzionali e si inserisce in un quadro di rapporti diplomatici che si stanno evolvendo. La delegazione ha preso parte a incontri ufficiali e a conversazioni pubbliche con i rappresentanti locali.
La Cia, che un tempo agiva solo nell’ombra, tratta a viso aperto con L’Avana. Il direttore dell’agenzia, John Ratcliffe, si è recato nell’isola accompagnato da una delegazione Usa. Ha incontrato il ministro dell’Interno, Lázaro Álvarez Casas, il capo dell’Intelligence cubana Eduardo Delgado Rodríguez e il nipote dell’ultranovantenne Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez, vero uomo forte di Cuba e interlocutore di Washington per le questioni economiche. È la prima visita pubblica di un direttore della Cia nella Cuba dei Castro. Le autorità de L’Avana hanno confermato l’incontro, effettuato “previa richiesta degli Usa” con la finalità di “contribuire a un dialogo politico” tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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