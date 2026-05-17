La Cia sostituisce la diplomazia in America Latina | la missione di Ratcliffe a L’Avana e le trattative a viso aperto

Recentemente, un alto funzionario dell’intelligence americana ha visitato l’isola accompagnato da una delegazione ufficiale. Si tratta di un incontro pubblico tra rappresentanti degli Stati Uniti e le autorità locali, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse comune. La visita segue una serie di trattative che hanno coinvolto diverse figure istituzionali e si inserisce in un quadro di rapporti diplomatici che si stanno evolvendo. La delegazione ha preso parte a incontri ufficiali e a conversazioni pubbliche con i rappresentanti locali.

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