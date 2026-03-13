È stato aperto il bando per il Corso di Alta Formazione “La digitalizzazione del patrimonio culturale: un confronto fra Italia e America Latina”. L’iniziativa coinvolge enti italiani e latinoamericani e mira a approfondire le pratiche di digitalizzazione del patrimonio culturale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 aprile. Il corso si rivolge a professionisti e studiosi interessati a questa tematica.

Italia e America Latina insieme per la sfida digitale del patrimonio culturale. Scade l’8 aprile 2026 la selezione per partecipare al Corso di Alta Formazione La digitalizzazione del patrimonio culturale: un confronto fra Italia e America Latina, promosso dall’ Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), con la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e la Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione del Ministero della Cultura (MiC) in qualità di partner tecnico-scientifici. Il programma di cooperazione internazionale si svolgerà nel mese di giugno 2026 in modalità online e in presenza a Roma. L’iniziativa è realizzata con il finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCSMAECI). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aperto il bando per il Corso di Alta Formazione “La digitalizzazione del patrimonio culturale: un confronto fra Italia e America Latina”

