Atalanta Juve i pullman delle due squadre sono arrivati alla New Balance Arena | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Atalanta e Juventus sono giunti alla New Balance Arena, segnando l’ingresso delle squadre nel territorio dello stadio in vista della partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La scena è stata documentata con foto e video, mentre i mezzi si sono avvicinati all’impianto in un momento di attesa prima dell’inizio dell’incontro. La partita si svolgerà nel pomeriggio, con le due squadre pronte a scendere in campo.

di Marco Baridon Atalanta Juve i pullman delle squadre sono arrivati allo stadio: sempre meno all’inizio della gara valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. (inviato alla New Balance Arena) – Il clima si fa rovente mentre ci avviciniamo al fischio d’inizio di una delle sfide più sentite del campionato. La tensione agonistica è palpabile nell’aria e l’entusiasmo dei tifosi ha raggiunto il culmine proprio pochi istanti fa, quando i pullman delle due squadre sono arrivati alla New Balance Arena. L’accoglienza è stata degna delle grandi occasioni, con cori e bandiere a colorare l’ingresso dell’impianto, segnando ufficialmente l’inizio del countdown per questo scontro d’alta classifica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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