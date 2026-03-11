Primo set Bayern l' Atalanta crolla 6-1 alla New Balance Arena

Nella partita di andata degli ottavi di Champions, il Bayern Monaco ha vinto 6-1 contro l'Atalanta alla New Balance Arena. La squadra tedesca ha dominato l'incontro, mettendo a segno sei gol, mentre gli italiani hanno subito un crollo totale. La differenza tra le due formazioni si è vista chiaramente sin dai primi minuti di gioco.

Non c'è partita nella gara di andata degli ottavi di Champions, orobici messi al tappeto dai bavaresi BERGAMO - Non c'è proprio partita alla New Balance Arena tra Atalanta e Bayern Monaco. Con un sonoro 6-1, i bavaresi schiantano i ragazzi di Palladino, mettendo così più di una serie ipoteca la qualificazione ai quarti di Champions. Per l'Atalanta si tratta della peggiore sconfitta casalinga della sua storia europea. Già al 26' nel tabellino dei marcatori figurano i nomi di Stanisic, Olise e Gabry; nella ripresa, Jackson, ancora Olise e Musiala arrotondando ulteriormente il punteggio. Nel recupero arriva la rete della bandiera di Pasalic.