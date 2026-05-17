La carità in rosso i boss al ristorante i voti alla sanità romana Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier

Questa settimana su Dossier si sono toccati diversi argomenti: dalla presenza di figure di spicco in ristoranti di zona, fino alle implicazioni legate alla sanità romana attraverso i voti espressi. Sono stati approfonditi anche i progetti e le sfide dei giovani calciatori che si allenano in aree di periferia, con riferimenti ai problemi di integrazione e sviluppo. Infine, sono stati riportati dettagli sul coinvolgimento di alcuni personaggi in attività di beneficenza in Colombia e sulla realtà delle carità in rosso.

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