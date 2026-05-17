La carità in rosso i boss al ristorante i voti alla sanità romana Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana su Dossier si sono toccati diversi argomenti: dalla presenza di figure di spicco in ristoranti di zona, fino alle implicazioni legate alla sanità romana attraverso i voti espressi. Sono stati approfonditi anche i progetti e le sfide dei giovani calciatori che si allenano in aree di periferia, con riferimenti ai problemi di integrazione e sviluppo. Infine, sono stati riportati dettagli sul coinvolgimento di alcuni personaggi in attività di beneficenza in Colombia e sulla realtà delle carità in rosso.

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Dalla Colombia ai tavoli dei ristoranti di Testaccio, fino al fango dei campi di periferia dove i sogni dei giovani calciatori rischiano di affondare. Questa settimana con le inchieste di Dossier entriamo dentro le stanze del potere criminale che ha trasformato i bistrot storici della Capitale in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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