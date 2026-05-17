La carità in rosso i boss al ristorante i voti alla sanità romana Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier
Questa settimana su Dossier si sono toccati diversi argomenti: dalla presenza di figure di spicco in ristoranti di zona, fino alle implicazioni legate alla sanità romana attraverso i voti espressi. Sono stati approfonditi anche i progetti e le sfide dei giovani calciatori che si allenano in aree di periferia, con riferimenti ai problemi di integrazione e sviluppo. Infine, sono stati riportati dettagli sul coinvolgimento di alcuni personaggi in attività di beneficenza in Colombia e sulla realtà delle carità in rosso.
Dalla Colombia ai tavoli dei ristoranti di Testaccio, fino al fango dei campi di periferia dove i sogni dei giovani calciatori rischiano di affondare. Questa settimana con le inchieste di Dossier entriamo dentro le stanze del potere criminale che ha trasformato i bistrot storici della Capitale in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
FULLA modern idol dies into a fat loafer's cursed wedding, and uses a system to rise.
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Questa sera vi porto un po’ di di colore, una tonalità particolare di rosso quasi ciliegia e un beige delicato. La gonna, come vedete, può essere interpretata in due modi diversi e non è obbligatorio acquistare il completo. Cosa ne dite vi incuriosisce questo color facebook