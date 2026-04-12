Juventus quello che forse vi siete persi dal campo La squadra ha reagito così al fischio finale | retroscena emozionante post Atalanta

Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Atalanta, segnata dal gol di Jeremie Boga, la Juventus ha mostrato una reazione particolare al fischio finale. La squadra si è radunata sul campo, con alcuni giocatori visibilmente emozionati, mentre altri si sono confrontati con i membri dello staff. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato, ma le immagini mostrano momenti di tensione e di condivisione tra i calciatori.

di Marco Baridon Juventus, come ha reagito la squadra al fischio finale del match contro l’Atalanta vinto 1-0 grazie al gol di Jeremie Boga. (inviato alla New Balance Arena) – Dopo la pesantissima vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, il prato verde della New Balance Arena si è trasformato nel palcoscenico di una celebrazione emozionante. Un successo di misura, sofferto e voluto con tutte le forze, che non solo porta in dote tre punti fondamentali per le gerarchie del quarto posto, ma certifica in maniera inequivocabile l’incredibile compattezza di un collettivo ormai granitico. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il gruppo al centro di tutto: l’abbraccio tra titolari e riserve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, quello che (forse) vi siete persi dal campo. La squadra ha reagito così al fischio finale: retroscena emozionante post Atalanta Boga Juventus, i retroscena del primo giorno in bianconero: cosa vi siete persi delle sue prime ore a Torino – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Cambiare direttore creativo è diventato una moda? Gli ultimi addii che (forse) vi siete persiA più di due anni dall’inizio di questo continuo valzer di nomine e addii, una cosa appare ormai chiara: la moda non ha alcuna intenzione di...