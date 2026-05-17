La canzone partigiana ancora al centro delle polemiche dopo l' esibizione di Delia al concertone del Primo Maggio

Dopo l'esibizione di un'artista al concerto del Primo Maggio, la canzone partigiana è tornata al centro di polemiche. Durante l'evento, l'interprete ha dichiarato che la performance era un omaggio a chi avrebbe visto la serie televisiva e anche a chi non l'avrebbe fatto, affermando che “Bella Ciao” è ancora attuale. La frase ha generato reazioni contrastanti tra chi ha difeso la scelta e chi ha criticato l'uso della canzone in un contesto diverso da quello storico.

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«U n omaggio a chi stasera vedrà La casa di carta. E anche a chi non lo farà. Perché Bella Ciao è sempre attuale. Viva l’Italia, viva l’umanità che resiste». Era l’aprile del 2020 quando il sito del PD pubblicò su Fb questo post. Segnalava con soddisfazione che una delle serie tv spagnole di maggior successo avrebbe accolto la canzone del partigiano nella sua sceneggiatura. La Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi canta “Bella ciao” in farsi X Leggi anche › Bella ciao, la canzone della Resistenza è più attuale che mai (da “La casa di carta” all’Ucraina) Ne nacque un dibattito interno e non solo, perché, alla fine, quella guidata dal Professore era comunque una banda di scassinatori di banche centrali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La canzone partigiana ancora al centro delle polemiche dopo l'esibizione di Delia al concertone del Primo Maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BELLA CIAO E CANZONI POPOLARI - 25 Aprile 2026 Sullo stesso argomento Primo Maggio, Delia stravolge Bella Ciao: tutte le polemiche del ConcertoneIeri si è tenuto il consuetoConcertone del Primo Maggioe, come ogni anno, non sono mancate le polemiche. Delia canta Bella Ciao al Concertone e cambia il testo: bufera social dopo l’esibizioneLa cantante sostituisce “partigiano” con “essere umano”: polemica immediata sul palco del Primo Maggio La performance di Delia Bella Ciao al... Concerto Primo Maggio, Delia spiega il cambio di testo di Bella CiaoAll’indomani del Concerto del Primo Maggio, la cantante interviene sui social per chiarire la scelta di cantare Bella Ciao sostituendo la parola partigiano con essere umano. Parla di un messaggi ... tg24.sky.it Delia, al Concerto del Primo Maggio, modifica Bella Ciao e sostituisce partigiano con essere umano: i social insorgono (e un po' li capiamo)L'ex concorrente di X Factor sceglie di modificare dal palco del Concertone il testo di Bella Ciao. Spiega di averlo fatto per allargarne il senso, ma in realtà Bella Ciao è una canzone già larga, e ... vanityfair.it