Durante il Concertone del Primo Maggio si sono verificati momenti che hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli organizzatori. Tra le esibizioni e le scelte artistiche, una performance ha attirato l’attenzione per aver modificato il testo di una canzone simbolo della festa. Le reazioni sono state diverse, con alcune persone che hanno criticato l’interpretazione, mentre altre hanno difeso la libertà artistica. La discussione si è poi spostata sui social e sui mezzi di informazione.

Ieri si è tenuto il consuetoConcertone del Primo Maggioe, come ogni anno, non sono mancate le polemiche. I personaggi più chiacchierati sono stati tre:Levante,che si è presentata con una maglietta dedicata a Mattarella,Piero Pelù, che ha parlato di Mussolini, eDelia. Quest’ultima è quella che più ha generato più polemiche proprio perchéha stravolto il testo diBella Ciao. Innanzitutto l’ha cantato in siciliano e poi ha cambiato la parola “partigiano” in “essere umano“. Ciò ha generato diverse polemiche e ben presto in molti hanno contestato la giovane artista che avrebbe fatto ciò “per avere i suoi 15 minuti di visibilità”. Travolta dalle polemicheDeliasi è sentita costretta a fare chiarezza sulla scelta intrapresa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Primo Maggio, Delia stravolge Bella Ciao: tutte le polemiche del Concertone

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