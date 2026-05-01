La cantante sostituisce “partigiano” con “essere umano”: polemica immediata sul palco del Primo Maggio. La performance di Delia Bella Ciao al Concertone Roma ha acceso un’ondata di polemiche sui social. Durante il Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, la cantante siciliana ha modificato una parola chiave del celebre brano, scatenando reazioni immediate. Nel corso dell’esibizione, Delia Buglisi — finalista di X Factor — ha sostituito il termine “partigiano” con “essere umano”, una scelta che ha diviso pubblico e utenti online nel giro di pochi minuti. L’esibizione: reinterpretazione e mashup sul palco. L’artista, nota semplicemente come Delia, ha portato sul palco una versione personale di “Bella Ciao”, mescolando il canto popolare con sonorità siciliane, come già fatto in altre occasioni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delia canta Bella Ciao al Concertone e cambia il testo: bufera social dopo l’esibizione

DELIA canta “Sei bellissima” di Loredana Bertè | X Factor 2025 Semifinale

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