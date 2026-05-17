Durante le prove dell’Eurovision Song Contest 2026, la cantante svedese si è sentita male ed è svenuta nel suo camerino. I medici sono intervenuti subito per prestarle assistenza, senza che si verificassero complicazioni serie. La cantante è stata successivamente portata in ospedale per ulteriori controlli, mentre lo spettacolo è proseguito senza ulteriori intoppi. La produzione ha confermato che non ci sono rischi per la salute dell’artista e che si sta monitorando la situazione.

Momenti di apprensione dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 2026. Durante le prove generali della finale alla Wiener Stadthalle di Vienna, Felicia, la ventiquattrenne rappresentante della Svezia, ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento immediato dello staff medico presente nell’arena. L’episodio si è verificato subito dopo la sua esibizione sul palco. La cantante, completata la performance, si è diretta verso la green room, l’area backstage dove gli artisti e le loro delegazioni attendono durante la diretta dello show. Qui ha iniziato ad accusare i primi sintomi di malessere, sentendosi sempre più debole e stordita. La situazione è precipitata una volta raggiunto il camerino, dove Felicia è svenuta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La cantante svedese dell’Eurovision sviene nel camerino: i medici intervengono d’urgenza

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FELICIA - My System | Sweden | Official Music Video |

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