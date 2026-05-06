All’Eurovision 2026, l’Azerbaigian sarà rappresentato da Jiva, cantante che presenterà la canzone intitolata Just go. La performance si svolgerà a Vienna, dove la cantante interpreterà una ballad. La canzone è stata scelta come rappresentazione musicale del paese per questa edizione dell’evento musicale internazionale.

All’Eurovision 2026 l’ Azerbaigian sarà rappresentato da Jiva, che porta sul palco Just go. Una ballad che promette di far travolgere il pubblico di Vienna con un’ondata di emozioni. Un lavoro dalle sonorità molto anni ’90, che gioca un po’ con l’effetto nostalgia per i tanti Millennial presenti. Facile pensare come la differenza sarà fatta dall’interpretazione dell’artista e dalla scenografia preparata ad hoc. Chi è Jiva. Conosciamo però meglio Jiva, artista tutt’altro che alle prime armi, anche se il grande successo l’ha travolta in tempi recenti. Ha 43 anni ed è stata selezionata da Ictimai TV per rappresentare l’Azerbaigian all’Eurovision 2026 dopo il trionfo nella versione nazionale di The Voice.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jiva, all’Eurovision 2026, chi è la cantante dell’Azerbaigian

Jiva - Just Go • Eurovision 2026 - Azerbaijan

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