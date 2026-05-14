JIVA, nome d’arte di Jamila Hashimova, rappresenta l’Azerbaigian all’Eurovision 2027. È una cantante nota nel suo paese per la capacità vocale e per le esibizioni che coinvolgono il pubblico. La sua carriera include diverse apparizioni pubbliche e partecipazioni a eventi musicali nazionali. La sua performance all’Eurovision segna un’importante tappa nel percorso artistico della cantante. La sua presenza nel concorso europeo ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica e media internazionali.

JIVA (Jamila Hashimova) è una cantante azera famosa per la sua voce potente e per le performance sincere che offre al pubblico. Il suo percorso artistico inizia nel 2003, quando si classifica al secondo posto al concorso Baku Autumn. Nel 2007 partecipa al progetto Show Time. Da allora, la cantante ha preso parte a diversi progetti musicali. Si è esibita con l’ensemble RAST, guidato da Rashad Hashimov, ed è salita sul palco del Montreux Jazz Festival. In seguito, come cantante solista della Hazz Band, ha unito elementi jazz alla musica pop contemporanea. Nel 2011 JIVA ha partecipato alla finale nazionale per l’Eurovision Song Contest. Nel 2025 ha ottenuto un importante riconoscimento vincendo The Voice of Azerbaijan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è JIVA, la cantante dell’Azerbaigian all’Eurovision 2027

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