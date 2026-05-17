Guerre, crisi dell’ordine internazionale e tensioni tra potenze stanno riportando al centro una domanda antica: il caos mondiale è davvero evitabile? Sul tema si interrogano Massimo Cacciari e Roberto Esposito nel volume Kaos, edito da Il Mulino. È difficile coordinare un’analisi dei testi dei due filosofi. L’interrogativo: «Cosa sia il kaos» è il preludio di una riflessione più ampia che conduce dal mito, alla scienza, all’analisi delle dinamiche geopolitiche. Anzi, in definitiva, il kaos diventa la cifra e il presupposto di ogni analisi geopolitica e si trasforma da semplice horror vacui, ad un orizzonte, ad un tempo finito e infinito, che contribuisce a dare un senso all’azione politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La caduta del vecchio ordine e la costruzione del nuovo: in “Kaos” la lettura filosofica di Cacciari ed Esposito

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He was poor and loved her deeply, but she vanished suddenly, leaving him with endless pain

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