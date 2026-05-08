Cacciari ragiona sull’Anticristo Peter Thiel e la fine di un’epoca Sullo sfondo una lettura geopolitica precisa
In un pomeriggio di maggio, il Bar Tartarughe nel rione Sant’Eustachio di Roma ha ospitato un intervento che ha suscitato attenzione. Un intellettuale ha discusso di temi come l’Anticristo e Peter Thiel, collegandoli a un quadro più ampio di cambiamenti epocali. Sullo sfondo, una lettura delle dinamiche geopolitiche si intreccia con riflessioni su valori e trasformazioni sociali.
In un pomeriggio piovoso di maggio, il Bar Tartarughe, nel rione Sant’Eustachio di Roma, ha fatto da cornice a un intervento anomalo, denso, quasi profetico. Massimo Cacciari, filosofo tra i più ascoltati nel dibattito sulla crisi dell’Occidente, ha parlato a un pubblico ristretto ma attentissimo di catastrofe, di katecon, e di una figura che attraversa silenziosamente le élite tecnologiche americane: l’Anticristo. Non quello dei sermoni, ma quello evocato da Peter Thiel, miliardario e fondatore della discussa azienda Palantir. L’incontro, intitolato Chi è l’Anticristo, teologia, tecnologia e potere, si è svolto in un’atmosfera volutamente non accademica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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