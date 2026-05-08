In un pomeriggio di maggio, il Bar Tartarughe nel rione Sant’Eustachio di Roma ha ospitato un intervento che ha suscitato attenzione. Un intellettuale ha discusso di temi come l’Anticristo e Peter Thiel, collegandoli a un quadro più ampio di cambiamenti epocali. Sullo sfondo, una lettura delle dinamiche geopolitiche si intreccia con riflessioni su valori e trasformazioni sociali.

In un pomeriggio piovoso di maggio, il Bar Tartarughe, nel rione Sant’Eustachio di Roma, ha fatto da cornice a un intervento anomalo, denso, quasi profetico. Massimo Cacciari, filosofo tra i più ascoltati nel dibattito sulla crisi dell’Occidente, ha parlato a un pubblico ristretto ma attentissimo di catastrofe, di katecon, e di una figura che attraversa silenziosamente le élite tecnologiche americane: l’Anticristo. Non quello dei sermoni, ma quello evocato da Peter Thiel, miliardario e fondatore della discussa azienda Palantir. L’incontro, intitolato Chi è l’Anticristo, teologia, tecnologia e potere, si è svolto in un’atmosfera volutamente non accademica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari ragiona sull’Anticristo, Peter Thiel e la fine di un’epoca. Sullo sfondo, una lettura geopolitica precisa

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