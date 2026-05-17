La Bulgaria vince l’Eurovision Song Contest 2026

La Bulgaria ha conquistato l’Eurovision Song Contest 2026, ottenendo il primo risultato storico nella manifestazione. La cantante Dara si è aggiudicata il premio con la canzone Bangaranga, portando il paese sul gradino più alto del podio per la prima volta. La finale si è svolta in una grande sala con partecipanti da tutta Europa, e la vittoria della Bulgaria ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La performance di Dara ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la serata.

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