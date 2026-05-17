La Bulgaria vince l’Eurovision Song Contest 2026
La Bulgaria ha conquistato l’Eurovision Song Contest 2026, ottenendo il primo risultato storico nella manifestazione. La cantante Dara si è aggiudicata il premio con la canzone Bangaranga, portando il paese sul gradino più alto del podio per la prima volta. La finale si è svolta in una grande sala con partecipanti da tutta Europa, e la vittoria della Bulgaria ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La performance di Dara ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la serata.
Sorpresa all’ Eurovision Song Contest 2026: a vincere, per la prima volta nella storia della kermesse europea, è la Bulgaria grazie alla cantante Dara con la sua Bangaranga. Con 516 punti, batte Israele (seconda con 343 punti). Terzo posto per la Romania (296). L’ Italia si conferma in Top 5 con Sal Da Vinci che va a conquistare la quinta posizione (281). Il verdetto, con un peso del 50% ciascuno, è stato deciso dalle giurie nazionali, rappresentate da esperti di musica, e dal pubblico votante tramite televoto, aperto in tutti i paesi (senza la possibilità di poter votare per il proprio rappresentate). Eurovision 2026: i punti delle giurie per l’Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Meet DARA! Representing Bulgaria at the Eurovision Song Contest 2026
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[ESC] Vienna , Eurovision 2026: megathread per la finale reddit
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