La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest | si apre con la Bulgaria chiude la Norvegia

Stasera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai Due. La serata inizia con l’esibizione della Bulgaria e si conclude con quella della Norvegia. Oltre alle nazionali ancora in gara, sono già qualificate Francia e Regno Unito, che fanno parte dei Big Five. L’Austria, paese ospitante della settantesima edizione, partecipa anch’essa alla semifinale. La serata prevede quindi le esibizioni di diversi artisti provenienti da vari paesi europei.

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