La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest | si apre con la Bulgaria chiude la Norvegia
Stasera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai Due. La serata inizia con l’esibizione della Bulgaria e si conclude con quella della Norvegia. Oltre alle nazionali ancora in gara, sono già qualificate Francia e Regno Unito, che fanno parte dei Big Five. L’Austria, paese ospitante della settantesima edizione, partecipa anch’essa alla semifinale. La serata prevede quindi le esibizioni di diversi artisti provenienti da vari paesi europei.
Stasera nella seconda semifinale dell ‘Eurovision Song Contest, in onda stasera su Raidue si esibirà l’ultima tranche di nazioni partecipanti insieme alle già qualificate Francia e Regno Unito (essendo parte dei Big Five ), e l’ Austria paese ospitante della settantesima edizione. Scaletta e ospiti della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. I conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski saranno protagonisti dell’apertura dedicata al brano vincitore del 2025, Wasted Love, con il quale l ‘Austria si aggiudicava la vittoria della kermesse tenutasi a Basilea. Sarà Dara, la rappresentante Bulgara ad aprire le danze alla Wiener Stadthalle con il brano Bangaranga, seguita dall ‘Azerbaigian, per il quale si esibirà Jiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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