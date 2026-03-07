Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

Il San Marino Song Contest 2026 si è concluso con la vittoria di Senhit in coppia con Boy George, che hanno presentato il brano “Superstar”. La cantante italiana ha ottenuto il primo posto e si è qualificata di diritto all’Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà a Vienna. La manifestazione si è svolta senza ulteriori dettagli sulla partecipazione degli altri concorrenti.

Il San Marino Song Contest 2026 ha visto trionfare Senhit ft. Boy George con il brano "Superstar". La cantante italiana ha vinto il Contest che le apre di diritto le porte per partecipare all'Eurovision Song Contest 2026 in programma a Vienna. Senhit ft. Boy George con il brano "Superstar" sono i vincitori del San Marino Song Contest 2026. Il duo sarà tra i partecipanti dell'Eurovision Song Contest 2026 in programma a maggio a Vienna. Per Senhit si tratta della terza partecipazione all'Eurovision visto che in passato ha rappresentato San Marino nell'edizione 2011 e 2021. L'evento musicale, condotto da Simona Ventura e trasmesso dal Teatro Nuovo di Dogana, ha visto esibirsi tutti i finalisti tra cui Rosa Chemical, Dolcenera e Paolo Belli.