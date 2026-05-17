La Bulgaria vince l’Eurovision Sal Da Vinci fuori dalla top five

La Bulgaria si è aggiudicata la vittoria all’Eurovision Song Contest 2026 con la cantante Dara, che ha portato sul palco il brano Bangaranga. La performance ha riscosso consensi sia tra le giurie specializzate che tra il pubblico presente. Nel frattempo, Sal Da Vinci non è riuscito a entrare nella top five, con il suo brano che si è fermato fuori dalle posizioni più alte della classifica finale. La serata ha visto quindi un risultato inatteso per alcuni e una nuova affermazione per altri.

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La bulgara Dara si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2026, il suo tormentone Bangaranga ha messo d’accordo giurie di qualità e pubblico. Quello che non è riuscito a Sal Da Vinci, cui solo due Paesi hanno concesso il massimo del punteggio, e che forse si aspettava qualche consenso in più dalle comunità italiane all’estero, così sul finale rimane anche fuori dalla top five, portandosi a casa comunque una buona figura. La Bulgaria si è giocata lo slancio finale contro Israele, assai premiata dai telespettatori dell’EBU, un’impennata che è stata accompagnata da un coro di fischi del pubblico della Wiener Stadthalle. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LET US REACT TO ITALY'S SONG FOR EUROVISION 2026 // SAL DA VINCI PER SEMPRE SÌ Sullo stesso argomento Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell?Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... Bulgaria trionfa all’Eurovision 2026: Dara vince con “Bangaranga”, Italia quinta con Sal Da VinciLa serata del 16 maggio 2026 ha scritto una pagina di storia per la Bulgaria: Dara ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Bangaranga”,... Road to #Eurovision - Puntata 3 - I Maneskin vincono con Zitti e buoni Ma voi ve lo ricordate il 2021? L'anno dell'uscita dal Covid, e un anno foriero di successi italiani, soprattutto in campo sportivo, aperti dalla clamorosa impresa dei Maneskin che vincono l' x.com Perché l'Italia potrebbe davvero intrufolarsi nel Top 3 (o addirittura vincere) - Una visione psicologica reddit Finale Eurovision 2026, vince la Bulgaria col Bangaranga: Sal Da Vinci quintoOggi sabato 16 maggio 2026 la finale dell'Eurovision 2026. I venticinque Paesi sono pronti, ma il vincitore sarà solo uno. Dalla Wiener Stadthalle va in scena la gran finale ... ilmattino.it Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palcoL'Italia non trionfa all'Eurovision Song Contest ma ottiene un ottimo risultato: Sal Da Vinci scoppia a piangere dopo la sua esibizione ... corrieredellosport.it