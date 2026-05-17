Bulgaria trionfa all’Eurovision 2026 | Dara vince con Bangaranga Italia quinta con Sal Da Vinci

La serata del 16 maggio 2026 ha visto la Bulgaria aggiudicarsi il primo premio all’Eurovision Song Contest, grazie alla vittoria di Dara con il brano “Bangaranga”. Si tratta della prima volta nella storia del paese che un rappresentante conquista il microfono di cristallo. L’Italia si è piazzata al quinto posto, con Sal Da Vinci tra i partecipanti. La competizione si è svolta davanti a un pubblico internazionale con numerosi artisti in gara e si è conclusa con questa premiazione.

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La serata del 16 maggio 2026 ha scritto una pagina di storia per la Bulgaria: Dara ha vinto l’ Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Bangaranga”, portando a casa il microfono di cristallo per la prima volta in assoluto nella storia del paese al concorso. La finale, trasmessa su Rai1 con la conduzione italiana di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, si è svolta a Vienna con i presentatori ufficiali dell’evento Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, affiancati da Emily Busvine nella Green Room per le interviste a caldo. Dara ha conquistato il pubblico e le giurie con 516 punti totali, distanziando nettamente il secondo classificato: Israele con Noam Bettan e “Michelle” si è fermata a 343 punti, seguita dalla Romania di Alexandra C?pit?nescu con “Choke Me” a quota 296. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Bulgaria trionfa all’Eurovision 2026: Dara vince con “Bangaranga”, Italia quinta con Sal Da Vinci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BULGARIA EUROVISION 2026 DARA - BANGARANGA (OFFICIAL MUSIC VIDEO) | CHRIS REACTS Sullo stesso argomento Eurovision Song Contest 2026, vince Dara con “Bangaranga”. Sal al quinto postoLa settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria di Dara, l’artista in gara per la Bulgaria. Sal da Vinci, delusione dal voto del pubblico che premia la Bulgaria Ha vinto "Bangaranga"Con 134 punti dalla giuria e dal pubblico, “Per sempre sì” arriva quinto all’Eurovision song Contest. EUROVISION - Vince la Bulgaria con Bangaranga di Dara, Italia quinta con Sal Da VinciE' la Bulgaria a trionfare all'Eurovision Song Contest 2026. A Vienna, Dara trionfa con la sua Bangaranga. Al secondo posto Israele, mentre Sal Da Vinci arriva quinto con la sua Per Sempre sì. Di ... napolimagazine.com Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palcoL'Italia non trionfa all'Eurovision Song Contest ma ottiene un ottimo risultato: Sal Da Vinci scoppia a piangere dopo la sua esibizione ... corrieredellosport.it