La Bulgaria vince l'Eurovision 2026 | Dara è la diva del palco con i capelli a righe bicolor

Durante la finale dell’Eurovision 2026, la Bulgaria ha ottenuto la vittoria con l’esibizione di Dara, che ha presentato il brano intitolato Bangaranga. Dara si è distinta per il suo look con i capelli a righe bicolor e ha conquistato il pubblico con la sua performance. La competizione si è svolta con numerosi partecipanti e ha visto Dara primeggiare tra le altre rappresentanze europee. La vittoria ha assegnato alla Bulgaria il titolo di paese vincitore dell'edizione di quest'anno.

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