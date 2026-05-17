La Bulgaria vince l'Eurovision 2026 | Dara è la diva del palco con i capelli a righe bicolor
Durante la finale dell’Eurovision 2026, la Bulgaria ha ottenuto la vittoria con l’esibizione di Dara, che ha presentato il brano intitolato Bangaranga. Dara si è distinta per il suo look con i capelli a righe bicolor e ha conquistato il pubblico con la sua performance. La competizione si è svolta con numerosi partecipanti e ha visto Dara primeggiare tra le altre rappresentanze europee. La vittoria ha assegnato alla Bulgaria il titolo di paese vincitore dell'edizione di quest'anno.
Dara, la rappresentante della Bulgaria all'Eurovision 2026, ha trionfato in finale con il brano Bangaranga. A rendere la sua performance iconica è stato l'originale hair look a righe bicolor: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
DARA (Bulgaria) @ Eurovision 2026 Turquoise Carpet Opening Ceremony | Interview
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