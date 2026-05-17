L’Eurovision 2026 si è concluso con la vittoria della Bulgaria, grazie alla performance di Dara con il brano “Bangaranga”. Il cantante italiano, inizialmente considerato una possibile sorpresa, non ha raggiunto il podio e si è mostrato deluso per il risultato finale. La competizione, caratterizzata da effetti speciali, provocazioni e ritmi intensi, ha visto prevalere una canzone dal tono più tradizionale rispetto alle tendenze più moderne in gara. La scelta della giuria e del pubblico ha portato alla vittoria del Paese balcanico.

Doveva essere la sorpresa italiana dell’ Eurovision 2026, il cantante capace di riportare una melodia popolare e sentimentale dentro una competizione dominata da effetti speciali, provocazioni e ritmi ossessivi. Alla fine però per Sal Da Vinci arriva una delusione difficile da nascondere. L’Italia chiude soltanto al quinto posto, mentre a trionfare è la Bulgaria con Dara e il tormentone “Bangaranga”. A Vienna la finale dell’ Eurovision Song Contest si è trasformata nell’ennesima celebrazione del pop europeo più estremo e spettacolare. Fuoco, scenografie iper costruite, acrobazie e performance sopra le righe hanno dominato la serata. In questo contesto, la scelta italiana di puntare su “Per sempre sì”, una canzone romantica e profondamente legata alla tradizione melodica, sembrava poter rappresentare un’alternativa forte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Eurovision 2026, delusione per Sal Da Vinci: vince la Bulgaria con Dara e “Bangaranga”

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