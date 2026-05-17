Eurovision 2026 vince la Bulgaria con Dara | chi è la cantante di Bangaranga
La Bulgaria si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2026 con l’artista Dara e il brano ‘Bangaranga’. La competizione si è svolta alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove Dara ha ottenuto il massimo punteggio, portando a casa la prima vittoria del paese nella storia del festival. La cantante, che si è esibita davanti a un pubblico internazionale, ha raggiunto il risultato durante la finale, ottenendo consenso tra i giudici e gli spettatori. La vittoria rappresenta un momento significativo per la scena musicale bulgara.
(Adnkronos) – È la Bulgaria a vincere a sorpresa l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, con il suo brano 'Bangaranga', ha conquistato il palco della Wiener Stadthalle di Vienna, regalando al suo Paese la prima, storica vittoria nella competizione musicale europea. Classe 1998, Dara è una delle artiste più apprezzate della scena pop bulgara, già nota. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Eurovision 2026 REACTION: Bulgaria, DARA - Bangaranga
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