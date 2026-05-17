Eurovision 2026 vince la Bulgaria con Dara | chi è la cantante di Bangaranga

La Bulgaria si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2026 con l’artista Dara e il brano ‘Bangaranga’. La competizione si è svolta alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove Dara ha ottenuto il massimo punteggio, portando a casa la prima vittoria del paese nella storia del festival. La cantante, che si è esibita davanti a un pubblico internazionale, ha raggiunto il risultato durante la finale, ottenendo consenso tra i giudici e gli spettatori. La vittoria rappresenta un momento significativo per la scena musicale bulgara.

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